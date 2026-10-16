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Ankara'da uyuşturucu örgütüne operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 7 aranıyor

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Ankara'da uyuşturucu örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmada örgütün uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah bulundurma gibi faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

Ankara'da uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemler sürüyor.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'ruhsatsız silah taşıma/bulundurma', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan', 'başkasına ait mimlik bilgilerinin kullanılması' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Ankara'da faaliyet gösteren suç örgütleri mensupları ve yapılarının, örgütlerin faaliyet alanlarının, suç örgütlerinin yapılandığı bölge ve örgütlerin gelir kaynaklarının tespiti ile suç örgütlerinin faaliyetlerinin ve eylemlerinin deşifre edildiği; K.Ö isimli şahsın liderliğini, A.A isimli şahsın yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün aktif olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları, ruhsatsız silah bulundurdukları ve sattıkları, tespit edilen şüpheli şahısların bu faaliyetleri gerçekleştirirken belirli bir iş bölümü çerçevesinde katı bir hiyerarşi ve bağlılık ile hareket ettikleri, cezaevine giren ve aranma kayıtlarından ötürü firar durumda olan örgüt üyelerine devamlılığı sağlamak adına maddi olarak her türlü desteği sağladıkları yönünde bilgiler edinildi. Tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınırken 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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