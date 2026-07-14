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Ankara'da sosyal medyadan uyuşturucuya özendirenlere operasyon: 31 tutuklama

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve sosyal medyada özendirici paylaşımlar yaptıkları belirlenen 119 şüpheliden 77'si gözaltına alındı, 31'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren paylaşımlar yaptıkları belirlenen 119 şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan 77 şüpheliden 31'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarı ve teknik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdikleri, bu nitelikte yayınlar yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alınırken, gözaltındaki 76 şüpheli mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Başsavcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 21 şüpheli adli kontrol, 52 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkemece adli kontrol talebiyle sevk edilen 21 şüphelinin tamamı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 52 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari durumda bulunan şüpheliler ile cezaevinde bulunan bazı şüpheliler yönünden soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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