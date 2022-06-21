Son dakika haberleri... Ankara Haymana'da sel meydana geldi, hayvanlar telef oldu

Ankara Haymana'da sel meydana geldi, hayvanlar telef oldu

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle birçok ev ve ahır sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu.

Haymana ilçesi Sarıdeğirmen Mahallesi'nde öğlen saatlerinde etkisini gösteren yağış sele dönüştü. Şiddetli yağış ekili tarım arazilerinde zarara yol açarken, sel nedeniyle hayvanlar telef oldu. Birçok ev ve ahır sular altında kaldı. Sel sebebiyle mahalleye belli bir süre ulaşım sağlanamadı. Sarıdeğirmen Mahalle Muhtarı Kurtuluş Yörür, "Öğle saatlerinde yaklaşık 1, 1.5 saat boyunca şiddetli bir şekilde yağan yağmur mahallemizde ciddi zararlara yol açtı. Ekili arazilerimizde zarar büyük, yine 14 küçükbaş hayvan telef oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASKİ'nin çalışmaları devam ediyor. Ben böyle bir yağış daha görmedim" dedi.