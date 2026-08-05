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Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Esenboğa Mahallesi Ankara Bulvarı'nda Ankara istikametine giden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkmasının ardından takla atan araç, bulvarın yanında bulunan tahliye yoluna girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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