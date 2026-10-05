Ankara'da jandarmanın siber devriyesinde 432 site erişime kapatıldı

Ankara'da jandarmanın siber devriyesinde 432 site erişime kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da jandarmanın son bir haftadaki siber devriyesinde yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli 432 site tespit edildi. Siteler Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime kapatıldı; 6 dolandırıcılık olayı çözüldü, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Ankara'da jandarma ekiplerince son bir haftada icra edilen siber devriye faaliyetleri çerçevesinde kanuna aykırı olduğu belirlenen 432 internet sitesi erişime kapatıldı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen siber devriye faaliyetlerinde incelenen 774 internet sitesinden 432'sinin yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içeriklerine yer verdiğini tespit edildi. Söz konusu siteler Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilerek erişime kapatıldı.
Öte yandan, faili meçhul siber suçların aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 6 farklı nitelikli dolandırıcılık olayının çözüldüğü ve 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.