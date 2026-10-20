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Ankara'da jandarmanın kaçak malzeme operasyonunda 11 kişi hakkında işlem başlatıldı

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Ankara'da jandarmanın kaçak malzeme operasyonunda 11 kişi hakkında işlem başlatıldı
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Ankara ve ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 tabanca, 9 fişek, 2 dedektör ve 29 kazı malzemesi ele geçirilirken 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Ankara ve ilçelerinde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet dedektör, 29 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulduğu, operasyonlar sonucunda ise 11 kişi hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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