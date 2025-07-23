Ankara'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açılması Sonucu Otomobile Kurşun İskanı

Ankara'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açılması Sonucu Otomobile Kurşun İskanı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde düğün konvoyundaki kişilerin havaya açtığı ateş sonucu seken bir kurşun, seyir halindeki bir otomobilin ön camına isabet etti. Otomobil sürücüsü Hakan Yazıcı, yaşadığı korku dolu anları anlattı ve bu tür eğlencelerin son bulması gerektiğini vurguladı.

Ankara'da düğün konvoyundaki kişilerin havaya ateş etmesi nedeniyle seken kurşunlardan biri seyir halindeki otomobilin ön camına isabet etti. Olayı yara almadan atlatana araç sürücüsü yaşadığı o anları anlattı.

Olay, 21 Temmuz akşamı Sincan'ın Yenikent semtinde meydana geldi. İddialara göre, düğün konvoyundaki kişilerin havaya ateş açması nedeniyle seken kurşun o sırada yoldan geçen Hakan Yazıcı'nın otomobilinin ön camına isabet etti. Durumun farkına sabah saatlerinde vardığını söyleyen Yazıcı ise şans eseri faciadan dönüldüğünü ifade etti.

"Tek istediğim bu magandaların durdurulması"

Olayla ilgili konuşan Yazıcı, bu tür eğlence anlayışlarının artık son bulması gerektiğini belirterek, "Seyir halindeyken düğün konvoyunun olduğu bir yerden geçtim. O sırada konvoydakiler ateş etmeye başladı. İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Sabah aracımın yanına gittiğimde kurşun izi olduğunu gördüm. O an şaşırdım. Nasıl olduğunu düşündüm. Kamera kayıtlarını inceledim. Aracımı park ettikten sonra hiçbir saldırıya uğramadığını tespit ettim. İyice anladık ki kurşun iziymiş. Çok korktum. Belki de bana isabet edecekti kurşun, yaralanabilir ya da ölebilirdim. Çok ucuz atlattım. Tek istediğim bu magandaların durdurulması. Belki de o kurşun başka birisine isabet edecekti. Polise şikayette bulundum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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