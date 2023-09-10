Ankara'da alkol alıp kavga ettikleri arkadaşlarını otomobilden atan 3 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA'da alkol alıp, kavga ettikleri arkadaşları D.E.'yi darbedip, otomobilden atan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; D.E., otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşlarına küfür etmeye başladı. Bunun üzerine arkadaşları O.E., A.K. ve E.Ç., D.E.'yi otomobilde darbederek dışarı attı. Yaralanan D.E., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. D.E., aşırı alkolün etkisiyle arkadaşları ile küfürleştiğini, bu nedenle kavga çıktığını ve E.Ç.'nin kendisini darbedip, aracın arka koltuğundan dışarıya attığını söyledi. 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.