Ankara'da Ahşap Evde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'da ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken küle dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Kızılcahamam'ın Üçbaş Mahallesinde yer alan tek katlı ahşap evde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken maddi hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA