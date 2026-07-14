Ankara'da arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
Ankara Çankaya Çiğdem Mahallesi'nde bir arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ankara Çankaya'da bir arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına
alındı.
Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde yer alan bir arazide bilinmeyen bir nedenden dolayı ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı