Amasya Suluova'da tırın otomobile çarptığı an kameraya yansıdı, 2 kişi yaralandı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde kırmızı ışıkta kavşağa dalan tır otomobile çarptı. Tırın ön kısmından çarptığı otomobilin içindekiler şok yaşadı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Otogar kavşağındaki kaza anı çevredeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Facianın eşiğinden dönen 05 FR 143 plakalı otomobilin içindekilerin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralanan sürücü M.Y. ile N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı