Amasya'da Yangın: Yeşilırmak Nehri Kıyısındaki Sazlık Alanında Alevler Kontrol Altına Alındı
Amasya'nın Taşova ilçesinde Yeşilırmak Nehri kıyısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.
Amasya'nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Taşova itfaiyesi ekipleri 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa