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Amasya'da takla atıp dereye uçan minibüsteki 9 kişi yaralandı

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Amasya'da takla atıp dereye uçan minibüsteki 9 kişi yaralandı
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Amasya'da minibüsün Helvacı Mahallesi Çağlayan Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp dereye uçtuğu kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'da minibüsün takla atıp dereye uçtuğu kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs Helvacı Mahallesi Çağlayan Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp dereye uçtu. Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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