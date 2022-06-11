Amasya'da kurt saldırısı: 35 koyun telef oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amasya'da kurt saldırısı: 35 koyun telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Amasya'da kurt saldırısı: 35 koyun telef oldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu telef etti.

Önceki gün akşam saatlerinde Bayırlı köyünde yaşayan Servet Yılmaz'a ait ağıla kurt sürüsü saldırdı. Saldırıda 22'si kuzu olmak üzere toplam 35 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı. Geçimini çobanlık yaparak sağlayan Yılmaz, zararının büyük çapta olduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Servet Yılmaz Suluova Amasya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title