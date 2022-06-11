Amasya'da kurt saldırısı: 35 koyun telef oldu - Haberler

Amasya'da kurt saldırısı: 35 koyun telef oldu Amasya'nın Suluova ilçesinde kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu telef etti. Önceki gün akşam saatlerinde Bayırlı köyünde yaşayan Servet Yılmaz'a ait ağıla kurt sürüsü saldırdı. Saldırıda 22'si kuzu olmak üzere toplam 35 koyun telef olurken bazı koyunlar da yaralandı. Geçimini çobanlık yaparak sağlayan Yılmaz, zararının büyük çapta olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Servet Yılmaz Suluova Amasya 3. Sayfa Haberler

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