Altındağ'da Para Çantası Kapkaçı

Altındağ ilçesinde bir vatandaşın para çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 405 bin TL ve suç delili olarak muhafaza altına alınan kıyafetler bulundu. Tutuklanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ve hapis cezaları bulunduğu belirlendi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir vatandaşın para çantasını kapkaç yöntemiyle çalan şüpheliler, yakaladı. Mahkemeye sevk edilen A.İ. ve E.A., tutuklandı.

Olay, 13 Eylül'de Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş para çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; A.İ. ve E.A. isimli şüpheliler şehir dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 405 bin TL ve E.A.'nın olayda giymiş olduğu kıyafetler suç delili olarak muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu, şüpheli E.A. ve A.İ.'nin karıştıkları suçlardan aranmalarının olduğu, Şüpheli A.İ.'nin karıştığı suçlardan toplam 31 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlendi. Yapılan adli işlemlerden sonra mahkemeye sevk edilen şüpheliler A.İ. ve E.A. tutuklandı.