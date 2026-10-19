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Alihan Kuriş'in suç örgütüne 12 ilde operasyon düzenlendi, 22 kişi gözaltına alındı.

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Ankara merkezli 12 ilde, liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. 14 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2026/153745 sayılı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde; liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında, 'Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlarından 19 Ekim günü Ankara merkezli 12 il, 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheli şahıstan 22'si yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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