Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada keşif talebi reddedildi

Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada keşif talebi reddedildi
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Ümitcan Uygun'un yargılandığı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili davada, olay yerinde keşif talebi yeniden reddedildi. Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun "Biz Sema'yı yaptığı işten dolayı istemiyorduk. Ümit bizden vazgeçti, gitti onu tercih etti" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada olay yerine ilişkin keşif talebi tekrar reddedildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka dosyadan hükümlü ve tutuklu Ümitcan Uygun ile taraf avukatları ve kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen maktul Sema Esen'in ailesi katıldı.

"BİZ SEMA'YI YAPTIĞI İŞTEN DOLAYI İSTEMİYORDUK"

Mahkeme başkanı yargılamanın bu celsede tanık beyanlarıyla devam edeceğini belirterek Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun'a söz verdi. Uygun şu ifadelere yer verdi; "Ümit ile Sema arkadaşlardı. Biz Sema'yı yaptığı işten dolayı istemiyorduk.

"KENDİ CENAZEMİZ GİBİ İLGİLENDİK"

Ümit bizden vazgeçti, gitti onu tercih etti. Sonra üzerinden zaman geçti bize 'istemiyorum Sema'yı ayrılacağım' dedi. Sonra annemin gönlünü aldı. Ardından Ümit annemlerin evine gitti. Sabah haberimiz oldu olaydan sonra cezaevine gittik. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik biz ama bu basıncıların bize yapmadığı kalmadı."

DURUŞMA 26 EYLÜL'E ERTELENDİ

Esen ailesinin avukatıysa, "Tanıkların çelişkili ifadeleri değerlendirildiğinde olay yerine ilişkin keşif talebimizi yineliyoruz" dedi. Tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını veren mahkeme olay yerinde keşif talebini reddederken bir sonraki duruşmayı da 26 Eylül'e bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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