Alevler arasında kalan köpekler son anda kurtarıldı

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Alevler arasında kalan köpekler son anda kurtarıldı Tokat'ın Erbaa ilçesinde boş arazide çıkan ot yangınında mahsur kalan köpekler son anda kurtarıldı.

Alevler arasında kalan köpekler son anda kurtarıldı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde boş arazide çıkan ot yangınında mahsur kalan köpekler son anda kurtarıldı.

Yangın ilçe merkezi Gazi Osman Paşa Mahallesi 15 Temmuz Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre S.K.'ya ait olduğu öğrenilen arazideki kuru otların henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almasıyla yükselen dumanlar kısa sürede caddeyi sardı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirirken, arazide kulübe içinde av köpeği besleyen S.K., olay yerine gelerek yoğun duman arasından arkadaşıyla birlikte bahçeye girdi. Kulübede mahsur kalan köpeklerini can havliyle kucaklayıp dışarı çıkaran Y.K, köpekleri sağ salim kurtardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLA KALE - 3.Sayfa
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