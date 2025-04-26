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Alaşehir'de Hızlı Trenin Viyadük İnşaatında İş Kazası: 9 İşçi Yaralandı

Alaşehir'de Hızlı Trenin Viyadük İnşaatında İş Kazası: 9 İşçi Yaralandı
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İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatı sırasında Alaşehir'de meydana gelen iş kazasında 9 işçi yaralandı. Viyadük inşaatında zemin çökmesi sonucu yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

İzmir- Ankara hızlı tren hattı inşaatının Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay mevkiindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 9 işçi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkiinde demir yolu viyadük inşaatında demir döşeme çalışmaları esnasında demir döşeli zemin çöktü. Olayda 9 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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