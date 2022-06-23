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Ormandaki cesedin kayıp emlakçıya ait olduğu değerlendiriliyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da kayıp emlakçı için ormanlık alanda yapılan aramalar sırasında bir erkek cesedi bulundu.

Antalya'da kayıp emlakçı için ormanlık alanda yapılan aramalar sırasında bir erkek cesedi bulundu.

Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde ortadan kaybolan emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi ormanlık alanında yürütülen kazı çalışmalarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgeye gelen cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu. Çalışmaların devam ettiği alanda geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ahmet Ataoğlu Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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