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Alanya'da Hollandalı yaşlı çift evlerinde hareketsiz bulundu, öldükleri belirlendi

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Alanya'da Hollandalı yaşlı çift evlerinde hareketsiz bulundu, öldükleri belirlendi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Hollanda uyruklu 70 yaşındaki adam ile 69 yaşındaki eşi, evlerinin giriş katında hareketsiz bulundu; sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Cenazeleri kesin ölüm nedeni için morga kaldırılırken ölümün intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Hollanda uyruklu 70 yaşındaki adam ile 69 yaşındaki eşi, evlerinin giriş katındaki koltukta hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi Sancak Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hollanda uyruklu Adrianus Gouw (70) ile eşi Elisabeth Connick (69), yaşadıkları evin giriş katındaki koltuk üzerinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Çok sevdiğimiz insanlardı"

Çiftin komşusu Ahmet Yalçıner (58), yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Saat 12.00 gibi dışarı çıkmıştım, aşağı inmiştim. Jandarma arabasını gördüm. Jandarmaya, 'Hayır mı, bir sıkıntı mı var?' diye sordum. İntihar olayı olduğunu söylediler. Dün saat 12.00-12.30 arasında öğrendim. Komşularımız çok iyi, çok candan insanlardı. Çok sevdiğimiz insanlardı. Mekanları cennet olsun. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Bizim için çok büyük bir kayıp. 2003 yılından beri burada yaşıyorlardı" dedi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, çiftin ölümünün intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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