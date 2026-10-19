Alanya'da 15 milyon euroluk senet şantajı iddiasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin dağlık alana kaçırılarak ailesi üzerinden şantaj yoluyla 15 milyon euro tutarında senet imzalattırıldığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, H.G.'nin silah zoru ile dağlık bir alana kaçırıldığı ve ailesi üzerinden şantaj yapılarak 15 milyon euro tutarında senet imzalattırıldığı, olaydan iki gün sonra ise serbest bırakıldığı öne sürüldü. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda elebaşı olduğu tespit edilen kadın şüpheli M.O. ile S.G, V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 silah ile başka mağdurlara ait olduğu değerlendirilen imzalatılmış senet ve çekler ele geçirildi.

7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden N.H., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli ise sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı