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Akyurt'ta Trafik Denetimi: Otobüsler ve Ticari Araçlar İncelemeye Alındı

Akyurt'ta Trafik Denetimi: Otobüsler ve Ticari Araçlar İncelemeye Alındı
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Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Bulvarı'nda yapılan trafik denetiminde şehirler arası otobüsler, ağır tonajlı araçlar ve ticari araçları detaylı bir şekilde inceledi. Ayrıca mevzuata aykırı modifikasyon yapan araçlara yönelik sıkı kontroller gerçekleştirildi.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Bulvarı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çankırı Bulvarı'nda yapılan trafik denetiminde şehirler arası otobüsler, ağır tonajlı araçlar, personel servisleri ve ticari araçlar detaylı bir şekilde incelendi. Ayrıca mevzuata aykırı teknik değişiklikler yapan araçlara yönelik de sıkı kontroller yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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