Aksaray'da Trafik Kazası Sonrası Kalp Krizi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücünün yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda yaralanan olmamasına rağmen, bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksaray'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında olay yerine gelen sürücünün yakını, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kaza, Küçükbölcek Mahallesi Sanayi Üst Geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.P. idaresindeki 42 AGH 589 plakalı Volkswagen marka minibüs ile 06 CKF 122 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Kazayı haber alan sürücü E.P.'nin yakını İbrahim Yavuzer (55) olay yerine geldiğinde fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve yakınları yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü Yavuzer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
