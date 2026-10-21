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Aksaray'da tır ve inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli çaldığı malzemelerle yakalandı

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Aksaray'da tır ve inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli çaldığı malzemelerle yakalandı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da tır ve inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli çaldığı malzemelerle yakalandı
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Aksaray'da tır ve inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli, polisin güvenlik kameralarıyla kimliğini belirleyip düzenlediği operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken çaldığı malzemeler de ele geçirildi.

Aksaray'da tır ve inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli polisin operasyonuyla çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı.

Hırsızlık olayları tır ve inşaatlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ve inşaatlarda yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan Aksaray polisi hırsızın peşine düştü. Güvenlik kameraları ile bir şahsın kimliğini belirleyen ekipler şüpheliyi teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yapılan taksite yeterli delile ulaşan polis yaptığı operasyonla şahsı saklandığı yerde yakaladı. Şahıs gözaltına alınırken çaldığı malzemelerde ele geçirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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