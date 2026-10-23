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Aksaray'da narkotik operasyonda 229 kök hint keneviri bulundu, 1 kişi tutuklandı

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Aksaray'da narkotik operasyonda 229 kök hint keneviri bulundu, 1 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da narkotik operasyonda 229 kök hint keneviri bulundu, 1 kişi tutuklandı
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Aksaray'da narkotik ekiplerince yapılan çalışmada 229 kök hint keneviri, 246 gram kubar esrar, 175 gram kenevir tohumu ve 3 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 229 kök hint keneviri, 246 gram kubar esrar, 175 gram kenevir tohumu ve 3 bin 400 lira para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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