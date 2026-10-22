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Aksaray'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı, sürücü kaçtı

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Aksaray'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı, sürücü kaçtı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı, sürücü kaçtı
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Aksaray Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 3 araç ile bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan 06 CLT 266 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar hastane reddi nedeniyle ambulansta tedavi edildi.

Aksaray'da 3 araç ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı, bir sürücü olay yerinden kaçarak firar etti.

Kaza, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 CLT 266 plakalı otomobil, kavşakta ışıklarda bekleyen 68 AFH 677 plakalı motosiklet ile 68 ACL 690 ve 34 GCR 040 otomobillere çarptı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, 1 motosiklet 2 araca çarpan 06 CLT 266 plakalı otomobilin sürücüsü haraçtan inerek hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralıların hastane reddine istinaden hepsi ambulansta tedavi edilirken, polis ekipleri kaçan sürücünün peşine düşerek kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı'nda trafik akışı tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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