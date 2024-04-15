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AK Parti İlçe Başkanı Tüfekle Yaralandı

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Kırıkkale'nin AK Parti Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, kıraathanede çıkan "oy" kavgasında muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Adem Irmak ile yerel seçimlerde Oba Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ş.İ. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda Ş.İ., tüfekle ateş ederek akrabası İlçe Başkanı Irmak'ı bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Irmak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Irmak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ş.İ.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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