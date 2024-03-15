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Ailesine dehşeti yaşattı: Karısına kızan şahıs yaşadıkları konteyneri yaktı

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Hatay'da eşine kızan bir adam, yaşadıkları konteyneri yaktı. Afetzede kadın, şimdiyse eşinin kendisine zarar vereceği korkusuyla yaşıyor.

Ailesine dehşeti yaşattı: Karısına kızan şahıs yaşadıkları konteyneri yaktı

HATAY - Hatay'da eşine kızan bir adam, yaşadıkları konteyneri yaktı.

Afetzede kadın, şimdiyse eşinin kendisine zarar vereceği korkusuyla yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da binlerce insan konteynerlerde yaşam sürmeye başlamıştı. Antakya ilçesinde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte konteyner yuvasında yaşama tutunan 30 yaşındaki Başak Ş., geçtiğimiz günlerde dehşeti yaşadı. Afetzede kadının ailesiyle birlikte yaşadığı konteyner, eşi tarafından yakılmak istendi. Yanmayla birlikte yuvası hasar gören kadın, şimdiyse eşinin kendisine uygulayabileceği şiddetin tedirginliğiyle yaşıyor.

"Barıştıktan kısa bir süre sonra beni bu hale getirdi"

Eşinin kötü alışkanlıklarından dolayı kendisini darp ettiğini ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını dile getiren kadın, "Biz eşimle bir boşanma aşamasına denk geldik. Anlaşamamazlık, arada bir darp oluyordu. İsim vermek istemediğim kötü alışkanlıkları oluyordu. Ondan kaynaklı ayrılma kararı aldım, boşanma davası açtım. Açtıktan yaklaşık 6 ay sonra benimle tekrar barışmak istediğini söyledi. Barıştıktan kısa bir süre sonra beni bu hale getirdi" dedi.

Camdan girip, konteyneri yakmış

Yaşadıkları kıyafet tartışması sonrası eşinin camdan girerek konteyneri yaktığını belirten kadın, "Sabah uyandık, kendi oruçluydu. Annemlere gittik, herhangi bir sıkıntımız yoktu. Kıyafet muhabbetine girdik. Dolaba sığdırmak için baya bir kıyafet getirmek istiyordu. Zaten konteyner da kalıyorum, sığdıramazdım. O sinirle çıkıp gitti, tartışmamız benden kaynaklı kısa sürdü. Ortamı yumuşatmak için kendisini aradığımda bana, 'Ben senin konteynerini yakmaya gidiyorum, sende benim eşyalarımı yakarsın' dedi. Şaka yaptığını düşündüm. Böyle bir şey yapacağını düşünmemiştim. Çünkü her defasında her tartışmamız da aynı şeyi yapıyordu. Aynı şeyi söylüyordu, konteynerini yakacağım. Buradan seni yollayacaklar, seni burada barındırmam gibi şeyler söylüyordu. Komşularım haber verdi, yetiş eşin konteyneri yaktı diye. Zaten eşimin burada oturduğunu burayı gözlediğini, pencereden içeriye girdiğini, içeriden çıkarken kendisinin kaçtığını hepsini görmüşler. Pencereden atlamış, içeriyi yakmış yaktıktan sonra dışarıya çıkıp montunu giyip dumanların çıktığını görünce de kaçmış" dedi.

Eşinin kendine yaşattığı dehşet sonrası tedirginlik yaşamaya başladığını ve bu konuda emniyet güçlerinden destek beklediğini belirten kadın, "Duyduğumda çıldırdım. Buraya nasıl geldiğimi bilemedim, çığlık çığlığa geldim. Zaten konteynerden başka hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir şeyim kalmadı. Burada sinir krizi geçirdim, içeride birisi yoktu. Kızım o sırada okuldan gelmişti. Kızımı annemlerin sokağına bırakıp kendisi buraya geri gelmiş. Hala tutuklanmadı. Her yerde aranıyor. Uzaklaştırma da aldım, kendisinden şikayetçi de oldum. Tek başıma kalamıyorum. Yanımda birileri olmadan sokağa çıkamıyorum. Evimi yakan beni de öldürür. Korkuyorum, çocuklarıma da zarar verir. Çünkü normal bir şey değil " şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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