Ahmet Minguzzi'nin katilinin paylaştığı fotoğraf tepki çekti: Siz insan mısınız?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan bir failin cezaevinde çekilen fotoğrafı büyük tartışma yarattı.

Fotoğrafla ilgili olarak ailenin avukatı Rezan Epözdemir, yazılı açıklamada bulundu. Avukat Epözdemir açıklamasında, "Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde ortada hiçbir sebep yokken hunharca ve vahşice katledilmiş, geleceği, yarınları ve umutları ellerinden alınmıştır. Olay sonrası iki fail tutuklanmış, 1 Mayıs 2025 tarihli şikayetimizden sonra ise diğer iki fail tutuklanmıştır. Dün bu 'insanın insan olma vasfına aykırı' cinayetin faillerinden birinin, cezaevindeki görüntüsü sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılmıştır.

"GAYRİ İNSANİ VE GAYRİ VİCDANİ BİR FOTOĞRAFTIR"

Bu görüntü, Ahmet'i katleden failin, hiçbir pişmanlık duymadığı, nedamet duygusunun olmadığı, adeta bu cinayete kıymet atfettiği ve bunu bir taltif olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf gayri insani ve gayri vicdani bir fotoğraftır" ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAF NASIL GURURLANDIĞINI ORTAYA KOYMAKTADIR"

Epözdemir açıklamasının devamında "Bu fotoğraf, faillerin ıslah olmak bir yana, nasıl gururlandığını ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf Ahmet'imizi ve tüm Ahmetleri bekleyen patolojik bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu fotoğraf ceza infaz hukukunun temel ve evrensel prensiplerinin, ıslah ve rehabilitasyon amacının nasıl yerle bir edildiğini ortaya koymaktadır.

"AHMET BİR MELEKTİ, PEKİ SİZ İNSAN MISINIZ?"

Bu fotoğraf hayatının baharında, henüz 14 yaşında olan bir çocuğu sebepsiz yere katledip, bundan gurur duyan ve böbürlenen bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu fotoğrafın ortaya koymadığı tek şey, pişmanlık ve insanlıktır. Şimdi Ahmet'i katleden bu faillere soruyorum; Ahmet bir melekti, peki siz insan mısınız?" dedi.