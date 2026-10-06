Ağrı Doğubayazıt'ta otomobil hayvanlara çarptı, 3 genç yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan 3 genç yaralandı. Yaralılardan biri kafa tasındaki kırık nedeniyle yoğun bakıma alınırken, diğer iki yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Doğubayazıt-Iğdır kara yolu üzerindeki Karabulak köyü yolunda meydana geldi. Yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan 3 genç yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin kafa tasında kırık tespit edilerek yoğun bakıma alındığı, diğer iki yaralının ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı