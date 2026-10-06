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Ağrı Doğubayazıt'ta otomobil hayvanlara çarptı, 3 genç yaralandı

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Ağrı Doğubayazıt'ta otomobil hayvanlara çarptı, 3 genç yaralandı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Doğubayazıt-Iğdır kara yolunda otomobilin yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarpması sonucu 3 genç yaralandı. Yaralılardan biri kafatasındaki kırık nedeniyle yoğun bakıma alınırken, diğer ikisinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan 3 genç yaralandı. Yaralılardan biri kafa tasındaki kırık nedeniyle yoğun bakıma alınırken, diğer iki yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saatlerinde Doğubayazıt-Iğdır kara yolu üzerindeki Karabulak köyü yolunda meydana geldi. Yola çıkan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan 3 genç yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin kafa tasında kırık tespit edilerek yoğun bakıma alındığı, diğer iki yaralının ise vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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