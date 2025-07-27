Ağrı'da Feci Kaza: İzinli Cezaevi Mahkumu Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Feci Kaza: İzinli Cezaevi Mahkumu Hayatını Kaybetti
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan Emre Angay'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak savruldu ve kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Ağrı'da cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen şahsın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak savruldu. Iğdır nüfusuna kayıtlı sürücü Emre Angay, kaza neticesinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Bardaklı köyü mevkisinde seyir halinde olan Emre Angay yönetimindeki 35 CLB 398 plakalı otomobil, Bardaklı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Feci kazada araç sürücüsü Emre Angay olay yerinde yaşamını yitirdi. Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Angay'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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