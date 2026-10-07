Ağrı'da 21 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ağrı'da hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında T.A. yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı