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Ağrı'da 21 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklandı

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Ağrı'da 21 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi tutuklandı
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Ağrı'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanan firari cezaevine teslim edildi.

Ağrı'da hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında T.A. yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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