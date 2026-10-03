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Ağrı'da 20 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş cezası olan Ö.K. yakalanarak tutuklandı

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Ağrı'da 20 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş cezası olan Ö.K. yakalanarak tutuklandı
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Ağrı'da hakkında toplam 20 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Ö.K., tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Ağrı'da hakkında 20 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Ö.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasında, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K.'nin adresi tespit edildi. Cumhuriyet savcılığından alınan karar doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.K.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen Ö.K., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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