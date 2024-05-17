Ağrı'da 16 yıl hapis cezası bulunan firari tutuklandı
Ağrı'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.A.İ yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ağrı'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari tutuklandı.
Ağrı'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.R.A.İ yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI