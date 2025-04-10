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Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış

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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel şafak operasyonuyla gözaltına alınırken savcılığın kara para aklama şüphesiyle halen tutuklu olan Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un şikayetiyle işlem başlattığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre; Flash TV'nin satın alınması konusunda Kork mağduriyet yaşamış, Ağırel ve Soykan kendisini tehdit edip şantaj yapmış.

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Ağırel ve Soykan, Erkan Kork'un şikayeti sonrası gözaltına alınmış
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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