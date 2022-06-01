Ağır yaralanan Afyonkarahisarlı asker tedavi altında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağır yaralanan Afyonkarahisarlı asker tedavi altında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ağır yaralanan Afyonkarahisarlı asker tedavi altında

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi Aşağıtandır Köyü nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. Ramazan Şahin'in, Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi Aşağıtandır Köyü nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. Ramazan Şahin'in, Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Pençe Kilit Harekatı çerçevesinde Afyonkarahisarlı P. Uzm. Çvş. Ramazan Şahin'in ağır yaralandığını açıkladı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Aşağıtandır köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şahin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ettiği belirtildi. Başkan Kumartaşlı, "Askerimizin sağlık durumuyla ilgili bilgi ayrıca paylaşılacaktır. Yaralı askerimize Allah'tan şifalar dileriz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Şahin Karahisar Türkiye Terör 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title