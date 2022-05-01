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Son Dakika | Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... - Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar Samsun'da yoldan çıkarak ağaca çarparak parçalanan otomobilden yaralı çıkan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - - Ağaca çarparak hurdaya dönen otomobilden yaralı çıktılar

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkarak ağaca çarparak parçalanan otomobilden yaralı çıkan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saat 06.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Yusuf Baş idaresindeki 22 LB 902 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjdeki ağaca çarpıp yola savruldu. Parçalanan otomobilde bulunan sürücü Yusuf Baş ile yanında bulunan Ahmet Baş kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Yusuf Baş, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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