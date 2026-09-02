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Kastamonu'da Tomruk Çekerken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

Kastamonu'da Tomruk Çekerken Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde tomrukları traktörle çekerken halatın elektrik teline temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Ali Osman Topaloğlu hayatını kaybetti. Olayda çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde orman kesimi sırasında elektrik akımına kapılan vatandaş hayatını kaybetti. Elektrik akımı sebebiyle ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Olay, Daday ilçesi Değirmenözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiindeki ormanlık alanda çalışan Ali Osman Topaloğlu, kesilen tomrukları traktörün tamburuyla çekmek istedi. Topaloğlu'nun tambura bağlanan tomrukları yamaçtan çekmek istediği sırada halatın elektrik tellerine temas etmesi neticesinde yangın çıktı. Elektrik akımına kapılan Ali Osman Topaloğlu ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekipler yangına müdahale ediyor

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Daday Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Olay yerine intikal eden Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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