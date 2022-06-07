Afyonkarahisarlı yaralı askerden sevindiren haber - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisarlı yaralı askerden sevindiren haber

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Afyonkarahisarlı yaralı askerden sevindiren haber

31 Mayıs'ta Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Kilit operasyonunda ağır yaralanan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Cavuş Ramazan Şahin'den sevindiren haber geldi.

31 Mayıs'ta Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Kilit operasyonunda ağır yaralanan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Cavuş Ramazan Şahin'den sevindiren haber geldi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi Aşağıtandır köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ramazan Şahin, Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanmıştı.

Hayati tehlikesi olması sebebiyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınarak uyutulan ve ameliyatlar geçiren asker Şahin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaralı asker Şahin'in bu sabah itibariyle uyandırıldığını ve sağlık durumunun giderek iyiye gittiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Şahin Karahisar Irak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title