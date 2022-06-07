Afyonkarahisarlı yaralı askerden sevindiren haber - Haberler

Afyonkarahisarlı yaralı askerden sevindiren haber 31 Mayıs'ta Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Kilit operasyonunda ağır yaralanan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Cavuş Ramazan Şahin'den sevindiren haber geldi. 31 Mayıs'ta Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Kilit operasyonunda ağır yaralanan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Cavuş Ramazan Şahin'den sevindiren haber geldi. Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi Aşağıtandır köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ramazan Şahin, Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanmıştı. Hayati tehlikesi olması sebebiyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınarak uyutulan ve ameliyatlar geçiren asker Şahin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, yaralı asker Şahin'in bu sabah itibariyle uyandırıldığını ve sağlık durumunun giderek iyiye gittiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ramazan Şahin Karahisar Irak 3. Sayfa Haberler

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