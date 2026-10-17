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Afyonkarahisar Emirdağ'da refüje giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

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Afyonkarahisar Emirdağ'da refüje giren otomobilin sürücüsü hafif yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil refüje girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı, jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil refüje girerek durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Karaağaç Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 03 AHK 382 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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