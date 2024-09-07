Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Zehir Taciri Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satışı yapacağı bilgisi üzerine H.K. isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve satışa hazır extacy hapları ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma gerçekleştirdiği operasyonla zehir tacirini elindeki uyuşturucu maddeleri satamadan yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çayırbağ beldesinde ikamet eden H.K. isimli şahsın çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler eğitimli narkotik köpekleri ile yaptığı aramada 106 adet extacy uyuşturucu hap, 237 gram esrar, 2 gram skunk, 3 gram extacy kırıntısı,

26 gram bonzaiye emdirilmiş tütün, 154 adet bonzaiye emdirilmiş tütünün sarımında kullanılan boş makaron, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan H.K.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Güncel

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler
Kayıt parası için 'Şehir efsanesi' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video

Kayıt parası için "Şehir efsanesi" diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu? Resmi Gazete bugün (7 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izleme linki var mı? 8 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan burcu yorumu! 8 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! Antalya elektrik kesintisi! 7-8 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi
title