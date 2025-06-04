Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 110 Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin 110 Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 9 bin 110 kullanımlık bonzai ve 245 adet ecstacy hap ele geçirirken, 2 zehir tacirini yakaladı. Şüphelilerin uyuşturucu imal ettikleri ve piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine baskın düzenlendi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyon ile 9 bin 110 kullanımlık bonzai ile birlikte değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirirken, olayda 2 zehir taciri ellerindeki uyuşturucuları satamadan jandarmaya yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükkalecik beldesinde ikamet eden M.A. ve irtibatlı olduğu Ş.S., isimli şahısla ile birlikte uyuşturucu madde imal ederek Değirmenayvalı beldesinde ki uyuşturucu madde satıcılarının aracılığı ile piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Eğitimli narkotik köpekleri ile yapılan aramada 245 adet ecstacy hap, 9 bin 110 kullanımlık bonzai, 9,18 gram toz halinde ecstacy hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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