Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 680 Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir adrese yapılan baskında 3 bin 680 adet uyuşturucu hap ile değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat üzerine Sinanpaşa ilçesinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 3 bin 680 adet uyuşturucu hap, 1 gram kokain il değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan A.A., isimli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR