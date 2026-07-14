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Tırla çarpışan minibüsün şoförü hayatını kaybetti

Tırla çarpışan minibüsün şoförü hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tırla çarpışan minibüsün sürücüsü Mustafa Kurtaslan (79) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da tır ile çarpışan minibüsün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Bağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kurtaslan (79) idaresindeki 32 FR 550 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen K.A.' nın (40) kullandığı 20 AHS 422 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede minibüs sürücüsü Kurtarslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Dinar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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