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Afyonkarahisar'da Tarım Arazisine Kontrolden Çıkan Araç Girdi: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tarım Arazisine Kontrolden Çıkan Araç Girdi: 5 Yaralı
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Emirdağ ilçesi Kırkpınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarım arazisine girdi. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak tarım arazisine giren hafif ticari araçta biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Kırkpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.F.T., yönetimindeki 11 TE 286 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazada sürücü ile birlikte E.T., A.Y.T., Ü.T. ve A.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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