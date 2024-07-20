Afyonkarahisar'da Tarihi Sikkeleri Satmak İsteyen Şahıs Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 95 adet sikkeyi satmak isteyen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E., isimli şahsın elinde tarihi sikke olduğu ve satmak için müşteri aradığı yönünde jandarma ekipleri bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın kullandığı 15 SA 023 plakalı aracı Yaylabağı beldesinde durdurarak arama yaptı. Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 95 adet sikke ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen sikkeler ise incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. - AFYONKARAHİSAR