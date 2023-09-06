Afyonkarahisar'da Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Erenler mahallesinde sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi ve incelemeler devam ediyor.

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da sokak ortasında yaşanan silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişide yaralandı.

Olay, kent merkezi Erenler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta üstlerine tüfekle ateş açıla iki kişiden biri öldü, biri de hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeler sürüyor.