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Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile yolcu minibüsü çarpıştı, 16 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile yolcu minibüsü çarpıştı, 16 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde öğrenci servisi ile yolcu minibüsü çarpıştı, çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı; polis inceleme başlatıp servis şoförünü ifade için emniyete götürdü.

Afyonkarahisar'da öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı.

Kaza, Erkmen beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğrenci taşıdığı öğrenilen 03 AJN 115 plakalı minibüs ile şehir içi yolcu taşıyan 03 M 0094 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi yol ortasına devrilerek durabildi. 16 kişinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye polis sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan ve çoğunluğu küçük yaştaki öğrencilerden oluşan 16 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken servis aracının şoförünün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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