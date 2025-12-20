Refüje giren araçta 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak refüje giren otomobilde iki kişi yaralandı

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S., idaresindeki 34 PE 9325 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Kazada Ş.U. ve Ö.F.B., yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR